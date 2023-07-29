



Буданов выдал базу: ВСУ скоро будут в Крыму

Украинские военные уже очень скоро смогут освободить оккупированный россиянами Крымский полуостров. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в комментарии "ТСН".



Так, на вопрос, когда же украинские войска войдут в Крым, руководитель ГУР ответил: "Скоро".



Точной даты деоккупации полуострова Буданов не стал называть, а лишь заверил, что это произойдет вскоре.



Руководитель ГУР также заверил издание, что расположение "вагнеровцев" на территории Беларуси совсем не пугает Силы обороны Украины. Угрозу со стороны Беларуси он назвал нереальной.



По словам Буданова, количественного увеличения российских оккупационных войск не наблюдается.



"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери", – сказал глава ГУР.



