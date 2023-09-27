



ВСУ серьезно усложняют "жизнь" войскам РФ на трассе Бахмут-Горловка

Установление огневого контроля Сил обороны над трассой Бахмут – Горловка значительно усложнило передвижение и поставки российских войск. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Национального телемарафона.



"Мы наносим огневой поражение из всех имеющихся средств артиллерийского огня и беспилотных систем. Противнику значительно сложнее поставлять разного вида обеспечения своей группировке на этом направлении и также до н. п. Бахмут. Поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении", – сказал спикер.



Впрочем, отметил Евлаш, у россиян есть и другие линии сообщения. В частности, речь идет о трассе, которая ведет в Соледар и другие дороги, ведущие с временно оккупированных территорий.



Тем не менее, контроль над трассой Бахмут – Горловка – это "первый колокольчик", который уже достаточно усложнил передвижение и поставки оккупантов в этом направлении. Так, даже если войска РФ используют эту дорогу и везут боеприпасы или личный состав, то они понимают, что рядом может лечь 155-мм фугасный снаряд.



По словам спикера, это не добавляет энтузиазма российским войскам на этом направлении. Украинские бойцы обнаруживают все передвигающиеся здесь технические средства противника и наносят по ним огненное поражение.

