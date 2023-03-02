



ВСУ: Россия больше не может устраивать массированные ракетные атаки по Украине

В России сейчас осталось гораздо меньше ракет, поэтому массированные ракетные атаки по Украине могут остаться в прошлом. Об этом заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.



"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", – сказала Гуменюк.



По ее словам, теперь враг начинает распределять ракетные удары по времени. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также это могут быть небольшие партии "шахедов".



Она также объяснила, что сейчас россияне хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.



"Объективная ситуация заключается в том, что ракет (у России - ред.) уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть... Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства", - подчеркнула Гуменюк.



Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщали, что российские оккупанты решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы.