



ВСУ прорвали самую укрепленную линию обороны РФ в Запорожье



Ситуация для российской армии на Запорожском участке фронта становится все более тяжелой. Подразделения ВСУ продолжают продвигаться вперед, накрывая передовые позиции оккупантов шквальным огнем артиллерии.



Более того, в результате активных действий украинской армии у российских оккупантов полоса обеспечения в Запорожской области “трещит по швам”, а кое-где и вовсе порвалась.



Армия РФ не справляется с удержанием давления ВСУ в районе Малой Токмачки и в ближайшей перспективе возможно кульминационное “каскадное” падение линии обороны, считает OSINT-исследователь Александр Коваленко.



Коваленко отметил, что “Запорожское направление – самая оснащенная линия обороны оккупантов – фактически продавлена”.



Более того, ВСУ уже осуществляют удары по второй и третьей линии обороны противника.



“По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, являющейся опорником уже по второй линии оккупантов. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в следствие чего время от времени выносятся системы ПВО”, – объяснил эксперт.



Параллельно ВСУ выравнивают правый фланг, с которого ВС РФ отошли ко второй линии вдоль Олинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив только мобилизованных “зэков”, не способных эффективно защитить данный участок.



Похожая ситуация в районе Роботино, добавил эксперт. Судьба населенного пункта может решится уже в ближайшие дни, уверен обозреватель: “Полоса обеспечения в этом направлении продавлена, и россияне рассматривают вариант с отходом на новый рубеж”.



В районе Малой Токмачки 38-я ОМСБр и БАРСы не справляются с удержанием давления украинской армии. В ближайшей перспективе Коваленко не исключает “каскада” в провале фронта.