



ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области

Оперативная группировка войск "Каховка" сообщает, что ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области, по крайней мере, на одном участке.



109 полк "НМ ДНР", говорится в сообщении, отошел со своих позиций.



На официальной странице группировки дают возможность высказать точку зрения, как говорится, с другой стороны, смотрите на видео.



Также в Херсонской области ВСУ уничтожили практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма - ОУВ "Каховка".



А еще в оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод.



Отметим, что на территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов.























