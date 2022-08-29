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ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области
29.08.2022 12:39 Юлия Фрилис

ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области

Оперативная группировка войск "Каховка" сообщает, что ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области, по крайней мере, на одном участке.

109 полк "НМ ДНР", говорится в сообщении, отошел со своих позиций.

На официальной странице группировки дают возможность высказать точку зрения, как говорится, с другой стороны, смотрите на видео.

Также в Херсонской области ВСУ уничтожили практически все большие мосты — Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма - ОУВ "Каховка".

А еще в оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод.

Отметим, что на территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов.



 







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