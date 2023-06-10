



ВСУ продвинулись на 1400 метров на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сумели продвинуться на 1400 метров на разных участках на Бахмутском направлении.



Соответствующую информацию подтвердил спикер Сил обороны Восточного направления Сергей Череватый в эфире телемарафона.



Он подчеркнул, что ВСУ воспользовались ротацией у российских сил. В свою очередь, войска РФ нанесли восемь авиаударов по подразделениям украинском армии, а также совершили порядка 330 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии.



"Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен", - подчеркнул Череватый.



Он также добавил, что за сутки ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян "Гвоздика", три бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, зенитную пушку С-60, беспилотный аппарат ZALA, восемь складов боеприпасов, семь автомобилей, подвозивших боеприпасы.