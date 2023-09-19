



ВСУ получат еще два тактических пулеметных комплекса РБПП-500 и "Хищник"

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации два тактических пулеметных комплекса, которые успешно прошли испытания.



"Еще два тактических пулеметных комплекса допущены Минобороны к эксплуатации. Тактический комплекс к 7,62-мм пулеметам ПКМ и MG42 емкостью 500 патронов РБПП-500 и тактический пулеметный комплект "Хищник", - отметили в Минобороны, добавив, что оба комплекса доказали свою надежность и эффективность после успешно пройденных испытаний.



В ведомстве уточнили, что "Хищник" предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент, снаряженных патронами калибра 7,62 х 54 мм к пулеметам типа ПК (ПКМ), а тактический комплекс РБПП-500 - в том числе и калибра 7,62 х 51 мм к пулемету MG42".



"Минобороны продолжает работать над обеспечением Вооруженных сил Украины, в том числе средствами ближнего и дальнего боя. Благодаря деятельности акселератора Минобороны, процедура допуска к эксплуатации разработок ускорена до 45 дней", - подчеркнули в Минобороны.



