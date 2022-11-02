



ВСУ поблагодарили Израиль за помощь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разместил в Facebook сообщение со словами благодарности в адрес Израиля.



В Генштабе рассказали, что 31 октября раввин Моше Реувен Асман провел в Тель-Авиве мероприятие, где обсуждалась ситуация в Украине и помощь Израиля.



"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Израиля", - говорится в сообщении Генштаба.



Кроме этого, в Генштабе отметили, что на вышеупомянутом мероприятии присутствовали два военнослужащих ВСУ, которые в Израиле проходят протезирование рук.



"Вооруженные силы Украины благодарны Израилю за такую возможность для Защитников Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.



