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ВСУ поблагодарили Израиль за помощь
02.11.2022 14:41 Ольга Белозерова

ВСУ поблагодарили Израиль за помощь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разместил в Facebook сообщение со словами благодарности в адрес Израиля.

В Генштабе рассказали, что 31 октября раввин Моше Реувен Асман провел в Тель-Авиве мероприятие, где обсуждалась ситуация в Украине и помощь Израиля.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Израиля", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме этого, в Генштабе отметили, что на вышеупомянутом мероприятии присутствовали два военнослужащих ВСУ, которые в Израиле проходят протезирование рук.

"Вооруженные силы Украины благодарны Израилю за такую возможность для Защитников Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ. 

 

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