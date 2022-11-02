ВСУ поблагодарили Израиль за помощь
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разместил в Facebook сообщение со словами благодарности в адрес Израиля.
В Генштабе рассказали, что 31 октября раввин Моше Реувен Асман провел в Тель-Авиве мероприятие, где обсуждалась ситуация в Украине и помощь Израиля.
"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Израиля", - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме этого, в Генштабе отметили, что на вышеупомянутом мероприятии присутствовали два военнослужащих ВСУ, которые в Израиле проходят протезирование рук.
"Вооруженные силы Украины благодарны Израилю за такую возможность для Защитников Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.