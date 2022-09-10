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ВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины
10.09.2022 09:17 Евгения Маркова

ВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины

Институт исследования войны сообщает, что ВСУ отвоевали 2,5 тысячи квадратных километров Харьковщины.

Аналитики института отмечают, что украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

Также сообщается, что Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить контрнаступление украинской армии и не дает публичных комментариев об успехах Украины и своих потерях в Харьковской области.

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