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ВСУ отбили наступление сил РФ на нескольких направлениях
27.08.2022 08:17 Ольга Белозерова

ВСУ отбили наступление сил РФ на нескольких направлениях

Генеральный штаб ВСУ представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на утро, 27 августа.

Главное из сводки:

- На Волынском и Полесском направлениях силы РФ продолжают наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

 - На Харьковском направлении российские войска штурмовыми действиями пытались продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имели.

- На Краматорском направлении украинские войска отразили попытку наступления сил РФ в направлении Григорьевки.

- На Бахмутском направлении россияне предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледаь, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли.

- На Авдеевском направлении силы РФ наступательными действиями пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и "откатились" назад.

 - На Новопавловском направлении войска РФ вели наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отошли.

- На Южнобужском направлении основные усилия армия РФ сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск.

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