



ВСУ отбили наступление сил РФ на нескольких направлениях

Генеральный штаб ВСУ представил сводку оперативной информации с фронта по состоянию на утро, 27 августа.



Главное из сводки:



- На Волынском и Полесском направлениях силы РФ продолжают наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.



- На Харьковском направлении российские войска штурмовыми действиями пытались продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имели.



- На Краматорском направлении украинские войска отразили попытку наступления сил РФ в направлении Григорьевки.



- На Бахмутском направлении россияне предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледаь, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли.



- На Авдеевском направлении силы РФ наступательными действиями пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и "откатились" назад.



- На Новопавловском направлении войска РФ вели наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отошли.



- На Южнобужском направлении основные усилия армия РФ сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск.