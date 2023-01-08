



ВСУ отбили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку оперативной информации по состоянию на утро, 8 января.



Главное из сводки:



- Несмотря так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки силы РФ нанесли 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



- За минувшие сутки подразделения украинских Сил обороны отразили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.



- Неся большие потери, армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – россияне обороняются.



- 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.



- Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения армиия РФ, а также 3 удара по позициям ее зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА россин типа "Орлан-10".



- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов сил РФ.