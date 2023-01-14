



ВСУ отбили атаки российских войск в районе Бахмута

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов на Донбассе.



Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области", - говорится в сводке Генштаба по российскому вторжению.



В Генштабе также рассказали о действиях украинских военных на других направлениях, в частности, о работе авиации.



Согласно информации Генштаба, украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сил РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункты управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта российских войск.