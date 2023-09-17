Новости » События в Украине
ВСУ освободили Клещиевку под Бахмутом – видео 80-й ОДШБ
17.09.2023 20:22 Евгения Маркова

ВСУ освободили Клещиевку под Бахмутом – видео 80-й ОДШБ

Украинский населенный пункт Клещиевка под Бахмутом, где идут ожесточенные бои, окончательно освобожден от россиян. Видео из деоккупированного поселка опубликовала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.    

Освобождение Клещиевки подтвердили в армейском руководстве. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как говорят военные на видео, Клещиевка освобождена силами 80-й ОДШБ, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". Однако бои за населенный пункт продолжаются.

"Противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения", – говорится на видео.

15 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку и имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы