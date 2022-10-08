



ВСУ освободили еще одно село в Херсонской области

Вооруженные силы Украины освободили село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.

Информацию полтвердил глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич.

"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет россиян, которые терроризировали и убивали. Худшее для этих людей позади", - сообщил он.

По словам Янушевича,

администрация уже начала работу над восстановлением мирной жизни в населенном пункте.

"Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты. Также готовим деоккупированные населенные пункты к зиме. Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", - добавил он.