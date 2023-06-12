



ВСУ освободили села в Донецкой и Запорожской областях

Вооруженные Силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. Флаг Украины поднят силами 35 отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.



"Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года. В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - говорится в сообщении.



Защитники сообщили, что операция началась примерно в 5 утра. Морпехи высадились из своих бронированных машин и начали штурм. Враг оказывал сопротивление и бил артиллерией, но защитникам удалось взять инициативу в свои руки и "дом за домом" Сторожевое освободили.



Защитники опубликовали видео из освобожденного населенного пункта.







О деоккупации Сторожевого также сообщили Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления и заместитель министра обороны Анна Маляр.





Кроме того, Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении от оккупантов села Новодаровка Запорожской области. В рамках оборонной операции это было еще 4 июня, но российские захватчики пытались вернуть село.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не увенчались успехом", - отмечают наши защитники.



Отметим, что село расположено в Малиновской сельской общине Пологовского района Запорожской области. Оно находится в 2 км от села Новополье Донецкой области.





Напомним, 11 июня воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сообщили, что во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины

освободили населенный пункт Благодатное

Донецкой области.



Силы обороны Таврического направления подтвердили освобождение села Благодатное и сообщили о взятии в плен 6 оккупантов.



Позже замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные деоккупировали населенный пункт Макаровка в Донецкой области возле освобожденного недавно Благодатного, а также продвинулись вперед на Бахмутском направлении и на юге.