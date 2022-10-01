



ВСУ официально: Мы уже в Лимане, идут бои

Бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Лиман Донецкой области, но в данный момент там идут бои. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.



"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, - это правда. Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже", - заявил Череватый.



"Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.



В российских военных телеграм-каналах взятие Лимана описывают весьма полярно от: "во избежание окружения наши войска организованно отошли". И до: "У нас было все для того, чтобы удержать Красный Лиман. Но нам просто надрали задницу".



Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной "ДНР". Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.



В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.