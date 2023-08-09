



ВСУ наступают возле Бахмута и на юге: названа площадь освобожденных территорий

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также сдерживают войска РФ на Купянском и Лиманском. Об этом рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в среду, 9 августа, в Military Media Center.



По его данным, на Бахмутском направлении украинские воины наступают южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Частичный успех ВСУ имели в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.



"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - подчеркнул спикер.



На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ сдерживают наступление российских войск.



По словам Ковалева, оккупанты пытались продвинуться в районе Синьковки Харьковской области и восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево, однако успеха не имели.



"Продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - добавил представитель Генштаба.



Кроме того, в ВСУ назвали площадь освобожденных территорий, которая больше размерами, чем Молдова, или чуть меньше, чем два Израиля.



Как сообщило Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ в среду, 9 августа, в целом украинские войска освободили более 40 тысяч квадратных километров Украины. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше, чем два Израиля. И около 15 таких городов, как Москва, говорится в сообщении.

С начала контрнаступления в июне текущего года ВСУ освободили более 240 кв. км на юге и востоке Украины. Вчера же стало известно, что ВСУ развивают успех после прорыва первой линии обороны российских агрессоров на отдельных участках на юге.

Как сообщал

Mignews

, аналитики Института изучения войны

сообщили

, что ВСУ провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.