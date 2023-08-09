ВСУ наступают возле Бахмута и на юге: названа площадь освобожденных территорий
Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также сдерживают войска РФ на Купянском и Лиманском. Об этом рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в среду, 9 августа, в Military Media Center.
По его данным, на Бахмутском направлении украинские воины наступают южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Частичный успех ВСУ имели в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - подчеркнул спикер.
На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ сдерживают наступление российских войск.
По словам Ковалева, оккупанты пытались продвинуться в районе Синьковки Харьковской области и восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево, однако успеха не имели.
"Продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - добавил представитель Генштаба.
Кроме того, в ВСУ назвали площадь освобожденных территорий, которая больше размерами, чем Молдова, или чуть меньше, чем два Израиля.
Как сообщило Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ в среду, 9 августа, в целом украинские войска освободили более 40 тысяч квадратных километров Украины. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше, чем два Израиля. И около 15 таких городов, как Москва, говорится в сообщении.
С начала контрнаступления в июне текущего года ВСУ освободили более 240 кв. км на юге и востоке Украины. Вчера же стало известно, что ВСУ развивают успех после прорыва первой линии обороны российских агрессоров на отдельных участках на юге.Как сообщал Mignews, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.