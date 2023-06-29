



ВСУ наступают широким фронтом, "выгрызая" у врага каждый метр земли

Вооруженные Силы Украины ведут наступление широким фронтом. Продолжается наступательная операция на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях – там идут ожесточенные бои, есть продвижения. Украинские военные "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Успешном.



Эту информацию подтвердили и в Генеральном штабе ВСУ, и в Министерстве обороны Украины.



Так, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире Национального телемарафона заявил, что украинские защитники на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу. ВСУ ведут наступление широким фронтом – на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.



По словам Ковалева, на направлении Ровнополь-Володино на границе Донецкой и Запорожской областей ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.



"Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска оказывают яростное сопротивление. В то же время враг отмечает значительные потери в личном составе и технике", – отметил Ковалев.



Кроме того, продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении. На указанном участке фронта ВСУ перехватили стратегическую инициативу, и ведут наступательные действия по широкому фронту. На флангах города Бахмут ВСУ продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.



Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.



О том, что идет наступательная операция украинских сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, написала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. "Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Успешно", – подчеркнула она.



В то же время, пишет Маляр, враг продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях, и эти наступления безуспешны.



"ЮГ. На направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. На Запорожском и Мелитопольском направлениях – уничтожаем врага. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м", – пишет замминистра обороны Украины.



"ВОСТОК. На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки – на 1500 м", – говорится в сообщении Маляр.



"Борьба идет на флангах города. ВСУ имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", – констатировала замминистра обороны Украины.



Как сообщал Mignews, за минувшие сутки на фронте произошло 40 боевых столкновений. Сообщалось также, что подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.