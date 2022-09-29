



ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения сил РФ на юге Украины

В ночь на 29 сентября ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения сил РФ.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Удары нанесены в Чаривном, Олешках и Херсоне. В частности, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе. Также был нанесен удар по мосту в Новой Каховке.

В итоге, были ликвидированы 18 российских военных.

Помимо прочего, уничтожены два танка, шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.