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ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения сил РФ на юге Украины
29.09.2022 06:30 Алина Груднева

ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения сил РФ на юге Украины

В ночь на 29 сентября ВСУ нанесли удары по четырем районам сосредоточения сил РФ.

 
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
 
Удары нанесены в Чаривном, Олешках и Херсоне. В частности, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе. Также был нанесен удар по мосту в Новой Каховке.
 
В итоге, были ликвидированы 18 российских военных.
 
Помимо прочего, уничтожены два танка, шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.

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