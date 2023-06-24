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ВСУ начали масштабное контрнаступление, - Маляр
24.06.2023 19:57 Ирина Демьянова

ВСУ начали масштабное контрнаступление, - Маляр

В субботу, 24 июня, Восточная группировка войск Вооруженных Сил Украины начала наступление на нескольких направлениях одновременно.  Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

В частности, наступление идет в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка.

На всех направлениях есть продвижение вперед.

"На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.  На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы", - отметила Маляр.

На Юге, по ее словам, на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. Россияне находятся в обороне, несут значительные потери личного состава, вооружения и техники.

 

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