



ВСУ может провести успешное контрнаступление и без F-16, - NYT

Украинские военные могут добиться значительных успехов в контрнаступлении и без истребителей F-16. В этом уверены в Администрации президента США Джо Байдена, пишет авторитетное издание The New York Times.



Прежде чем разрешить странам НАТО отправить в Украину истребители F-16, Администрация президента США Джо Байдена ждала больше года. Но к тому времени, когда пилоты будут научены работать на современном самолете, им будет слишком поздно помогать и защищать наземные силы, проходящие этот этап боевых действий, отмечает издание.



"В этой связи встает вопрос: может ли контрнаступление победить без значительной воздушной силы – основы тактики ведения войны, к которой Запад призывает Украину? Ответ, похоже, "да", – заявили в интервью на прошлой неделе нынешние и бывшие официальные лица в Украине, США и Европе, а также западные оборонные аналитики", – обращают внимание авторы статьи.



"Это придется делать без F-16. Но я верю, что они смогут", – сказал генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО Филипп Бридлав.



При этом он добавил, что украинским силам было "выгодно" изучить и развернуть так называемую общевойсковую тактику, которая является основой современной наземной войны, учитывая, что они "будут применимы во многих разных этапах того, что вы делаете, несмотря ни на что".



"Если вы ожидаете, что Украина будет бороться так, как мы боремся, то они должны иметь инструменты, а мы им этих инструментов не дали", – добавил Бридлав.



Как известно, ранее страны-союзники приняли решение о старте подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден. До этого США медлили с началом обучения.



Тем временем Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило в своем Twitter, что за минувшую неделю на берегах Днепра в нижней части течения активизировались мелкомасштабные боевые действия.



"Украинские войска проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках восточного берега, удерживаемых российскими войсками. Это дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает у разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Вероятно, некоторые из этих операций были проведены в условиях локальной ротации российских сил", - указывается в сообщении в Twitter.

Кроме того, продолжается борьба за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

"Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска в районы основных контрнаступательных операций Украины, расположенные дальше на восток", - отмечают в британском министерстве.



Как сообщал Mignews, о том, что украинские военные успешно продвинулись в нескольких направлениях сообщила заместитель министра обороны Украина Анна Маляр, а также эксперты Института изучения войны.