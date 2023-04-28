



ВСУ к контрнаступлению готовы. Нужны воля божья, погода и решение командования

Необходимые погодные условия и решение командования – вот что необходимо для ранее анонсированного контрнаступления ВСУ, потому что в глобальном смысле Украина к этому уже готова.



Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.



"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части "бронированного кулака". Я напомню, что кроме "танковой коалиции", в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", – заявил министр.



Напомнил глава Минобороны и о том, что Украина все еще ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по его мнению, участвовать не успеют.



"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", – отметил Резников.



Что же касается заявленной техники, она уже подготовлена западными партнерами Украины и частично доставлена. Есть и такая техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи прибудут вместе с ней в назначенное время и необходимое место.



"Если в глобальном смысле, то в высоком процентном режиме мы готовы. Дальше – вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров, – мы это сделаем", – заверил Алексей Резников.



Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил о приближении решающей битвы между Украиной и РФ. Вот только когда она произойдет - это государственная тайна. Сам же Алексей Резников заверил, что украинцы и весь мир точно поймут, когда начнется контрнаступление ВСУ.