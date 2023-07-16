



ВСУ изменили тактику, чтобы пройти через российские минные поля в Запорожье

Вооруженные силы Украины применяют новую тактику наступления, чтобы прорваться через оставленные российскими войсками минные поля в Запорожской области. Об этом пишет The Washington Post.



“Вместо того чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения медленно продвигаются вперед пешком”, – пишет издание.



Тактику пришлось изменить, так как длительная подготовка к контрнаступлению дала российским войскам время на подготовку. В результате участки глубиной от 4 до 16 км перед основными опорными пунктами плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами. Такая оборона успешно сдерживает продвижение украинских войск.



“Небольшие группы саперов на передовой идут по минным полям – иногда буквально на животе – чтобы подорвать российские защитные сооружения и расчистить путь для продвижения войск”, – отмечает WP.



Также в статье говорится, что “трудности Украины с минными полями выявили уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно недавно поступивших американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard”. В то же время военнослужащие хвалили иностранную технику, потому что даже после того, как они подрывались на минах, большинство людей внутри выживали, получив лишь небольшие травмы.

