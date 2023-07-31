



ВСУ боями освобождают земли на Бахмутском направлении и в Запорожской области

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили 37 кв. км на Бахмутском направлении, за неделю силы обороны продвинулись на 2 кв. км.



"На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км. За неделю освобождено 2 кв.км", - отметила Маляр.



По ее словам, на Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.



"На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличено за неделю на 12,6 кв. км", - уточнила замминистра.



Маляр также сообщила, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.



"На прошлой неделе на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев", - рассказали в Минобороне.



На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в украинской обороне.



Также активно безуспешно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.



На Лиманском направлении противник также безуспешно пытался наступать вел действия с целью вытеснения сил обороны в районе Серебрянского леса.



Безуспешно и на Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка.



Маляр также напомнила об освобождении села Старомайорское в Донецкой области. По ее словам, на освобожденных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.



