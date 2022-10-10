Вслед за Медведевым СБУ объявило в розыск Захарову и Конашенкова
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ экс-президента России Дмитрия Медведева.
Тем временем СБУ также объявила в розыск официальных представителей МИД РФ Марию Захарову и Минобороны РФ Игоря Конашенкова, следует из материалов базы данных МВД Украины.
Службой безопасности Украины в розыск объявлены также:
- Директор ФСБ Александр Бортников
- Директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов
- Глава МВД рф Владимир Колокольцев
- Председатель Совфеда Валентина Матвиенко
- Директор СВР рф Сергей Нарышкин
- Министр обороны рф Сергей Шойгу
- Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев