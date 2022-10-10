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Вслед за Медведевым СБУ объявило в розыск Захарову и Конашенкова
10.10.2022 18:16 Евгения Маркова

Вслед за Медведевым СБУ объявило в розыск Захарову и Конашенкова

Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ экс-президента России Дмитрия Медведева.

Тем временем СБУ также объявила в розыск официальных представителей МИД РФ Марию Захарову и Минобороны РФ Игоря Конашенкова, следует из материалов базы данных МВД Украины.

Службой безопасности Украины в розыск объявлены также:

- Директор ФСБ Александр Бортников 

- Директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов
 
- Глава МВД рф Владимир Колокольцев

- Председатель Совфеда Валентина Матвиенко

- Директор СВР рф Сергей Нарышкин

- Министр обороны рф Сергей Шойгу

- Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев

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