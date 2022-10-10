



Вслед за Медведевым СБУ объявило в розыск Захарову и Конашенкова

Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ экс-президента России Дмитрия Медведева.



Тем временем СБУ также объявила в розыск официальных представителей МИД РФ Марию Захарову и Минобороны РФ Игоря Конашенкова, следует из материалов базы данных МВД Украины.



Службой безопасности Украины в розыск объявлены также:



- Директор ФСБ Александр Бортников



- Директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов



- Глава МВД рф Владимир Колокольцев



- Председатель Совфеда Валентина Матвиенко



- Директор СВР рф Сергей Нарышкин



- Министр обороны рф Сергей Шойгу



- Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев