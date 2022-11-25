



Все украинские АЕС снова подключены к национальной энергосистеме

Все действующие украинские атомные электростанции снова подключены к национальной электросети после временных отключений, вызванных ракетными ударами РФ 23 ноября. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.



"Четыре действующие украинские атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии в начале этой недели", - говорится в отчете МАГАТЭ.



Также в агентстве заявили, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны. На Чернобыльской АЭС также сегодня, 25 ноября, было восстановлено электроснабжение.



Ранее сообщалось, что первый блок Хмельницкой атомной электростанции вчера, 24 ноября, энергетики подключили к электросети Украины.



Ранее мы писали, что 23 ноября, из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.