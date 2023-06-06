



Все больше стран хотят дать Украине истребители. Коалиция расширяется

В ближайшие дни и недели коалиция истребителей для Украины, которая уже насчитывает около 10-ти стран, расширится. Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква в эфире телеканала FREEДОМ, на данный момент о готовности присоединиться к коалиции заявили США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Португалия.



"Согласно оценке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, около 10-ти стран сейчас мы можем уже называть. К упомянутым странам можно также добавить еще Швецию. У них нету (самолетов) F-16, но есть тоже очень неплохая машина, которая называется Gripen (истребитель - ред.). Это неформальная коалиция, это не означает, что мы подписали какие-то документы. Это означает, что несколько лидеров стран уже очень плотно работают в этом направлении, в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским", — подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.



По его словам, на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе состоялась встреча, где присутствовали восемь лидеров европейских стран. На ней также шла речь о коалиции истребителей для Украины.



"С премьер-министром Италии Джорджией Мелони также обсуждались вопросы о том, как можно дополнительно защитить украинское небо. Мы услышали весьма оптимистические заявления министра обороны Германии. А эта страна владеет существенным потенциалом", - подчеркнул Жовква, уточнив, что F-16 - это машина, которая является универсальной. Однако украинские летчики могут обучаться и на других моделях. Кроме Gripen, например, есть совместные европейские истребители Eurofighter Typhoonе, которые прекрасно себя зарекомендовали.



"Не все страны я могу анонсировать в эфире, но точно могу сказать, что в ближайшие буквально дни, недели вы увидите расширение стран-участников такой коалиции", - акцентировал заместитель главы ОПУ.



Жовква напомнил, что в ближайшее время состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", где также будут обсуждаться детали формирования коалиции истребителей.



"Встреча пройдет очень в обозримом будущем, и там министры обороны обсудят детали. Собственно, на них положена обязанность формировать так называемую коалицию, проговаривать какие-то технические детали. Поэтому давайте дадим им, скажем так, право первенства анонсировать какие-то новые вещи в этом плане. А лидеры и президент Украины будут и дальше пытаться расширять состав участников такой коалиции", - отметил заместитель руководителя ОПУ.



Кроме того, Украина ведет интенсивный диалог с Германией на всех уровнях, а поставки вооружений из этой страны стабильно растут. По словам Жовквы, именно Германия стала одним из европейских лидеров по поставкам вооружений, финансовой и санкционной поддержке Украины.



"Я могу только присоединиться к словам благодарности немецкому правительству и сказать, что, действительно, одна из лидирующих роль Германии на всем европейском континенте по поставкам оружия в Украину, по поддержке Украины финансово, путем участия в макрофинансовой помощи, путем внедрения дальнейших санкций против агрессора. Украинский народ за это очень благодарен", - подытожил Жовква.



Как сообщал Mignews.ua, Украина уже направила в Британию первые группы своих пилотов, где они пройдут обучение по управлению западными истребителями.

