



"ВС РФ оставляют Волчанск"

Вооруженные силы Российской Федерации оставляют город Волчанск в Харьковской области.



Об этом говорится в сообщении "ВГА Волчанского района".



Депутат "Единой России" Евгений Евтушенко анонсировал перенос штаба из Волчанска в российский Белгород.



"Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение оставить наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации обязательно вернёт под свой контроль все русские земли на Харьковщине", - говорится в заявлении.



