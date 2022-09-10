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"ВС РФ оставляют Волчанск"
10.09.2022 17:18 Ольга Белозерова

"ВС РФ оставляют Волчанск"

Вооруженные силы Российской Федерации оставляют город Волчанск в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении "ВГА Волчанского района". 

Депутат "Единой России" Евгений Евтушенко анонсировал перенос штаба из Волчанска в российский Белгород. 

"Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение оставить наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации обязательно вернёт под свой контроль все русские земли на Харьковщине", - говорится в заявлении. 

 

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