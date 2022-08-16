



Врачи больницы "Ассута" помогли коллегам в Украине спасти девушку

Врачи больницы "Ассута Ашдод" дистанционно сопровождали врачей в Украине во время операции и помогли спасти ногу 16-летней девушке, которая попала под российский снаряд.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



Украинские врачи сначала рассматривали возможность проведения операции по ампутации. Однако перед этим они решили проконсультироваться с коллегами из израильской больницы.



Израильские медики отговаривали от ампутации и сопровождали своих украинских коллег по видеосвязи в WhatsApp на протяжении всей сложной операции.



По словам директора отделения детской ортопедии в "Ассуте" доктора Рона Ламдана, украинские врачи связались с заведующим отделением детской хирургии больницы украинцем Вадимом Капуллером, с которым они находятся в тесном контакте.



"Хотя были огромные повреждения мышц, по нашему мнению, ампутировать было неправильно. Наша консультация помогла им принять решение не делать этого и вместо этого попытаться спасти ногу. Мы надеемся, что нам это удалось. . Во время видеозвонка они задавали вопросы, и мы отвечали. Это продолжалось примерно 20 минут", - рассказал доктор Ламдан.



Доктор Вадим Капуллер сообщил, что девушка находится в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких после нескольких операций. Как утверждается, он пытается вывезти пострадавшую в Израиль для продолжения лечения.