



Впервые в истории: для солдат-евреев в ВСУ назначили раввина

Впервые в истории в Вооруженных силах Украины появился раввин.



Соответствующую информацию подтвердил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



"Рабин Дмитрий (Давид) Мильман назначен священнослужителем в Вооруженных Силах Украины", - сообщил посол.



По словам Бродского, Мильмана уполномочил начальник службы военного капелланства ВСУ полковник Алексей Терещук, руководствуясь Законом Украины "О службе военного капелланства".



Уточняется, что в настоящее время это первый и единственный раввин, официально осуществляющий сотрудничество с ВСУ в сфере организации мероприятий по духовно-религиозным потребностям военнослужащих, членов их семей, а также в сфере гуманитарной поддержки.