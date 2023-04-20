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Впервые в истории: для солдат-евреев в ВСУ назначили раввина | Фото: Михаил Бродский
20.04.2023 17:21 Алина Груднева

Впервые в истории: для солдат-евреев в ВСУ назначили раввина

Впервые в истории в Вооруженных силах Украины появился раввин.

Соответствующую информацию подтвердил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Рабин Дмитрий (Давид) Мильман назначен священнослужителем в Вооруженных Силах Украины", - сообщил посол.

По словам Бродского, Мильмана уполномочил начальник службы военного капелланства ВСУ полковник Алексей Терещук, руководствуясь Законом Украины "О службе военного капелланства".

Уточняется, что в настоящее время это первый и единственный раввин, официально осуществляющий сотрудничество с ВСУ в сфере организации мероприятий по духовно-религиозным потребностям военнослужащих, членов их семей, а также в сфере гуманитарной поддержки.

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