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Впервые с начала войны ВСУ отвоевали территорию, оккупированную РФ с 2014 года | Фото: http://GeneralStaff.ua
27.06.2023 10:04 Дара Киевская

Впервые с начала войны ВСУ отвоевали территорию, оккупированную РФ с 2014 года

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления смогли отвоевать территорию, оккупированную Россией с 2014 года. Это один из первых случаев такого продвижения украинских сил после вторжения РФ в феврале 2022 года на территорию суверенной Украины.

В отчете британской разведки отмечается, что украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, который находится на старой линии контроля.

"Это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года", - сообщили военные эксперты.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что недавние многократные одновременные украинские атаки на Донбассе привели к прорыву обороны сил "ДНР" и Чечни, действующих в этом районе.




Как сообщал Mignews, президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал Южное направление, Донецкую и Запорожскую области.
 

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