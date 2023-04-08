



Вперед на Крым: Задачей наступления Украины становится возвращение полуострова

Возвращение Крыма возможно даже раньше, чем освобождение Донбасса. Этого не исключают в Офисе Президента Украины. Об этом говорил накануне и сам Владимир Зеленский, мол, "там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа над ним".



О том, что возвращение временно оккупированного Крыма возможно раньше, чем освобождение Донбасса, заявил ОПУ в комментарии Foreign Policy. При этом в Офисе Зеленского подчеркнули, что цели и направления контрударов ВСУ уже не секрет – о них пишут западные СМИ и Институт изучения войны ISW.



Тем временем многие источники сообщают, что контрнаступление ВСУ уже началось. Оно проходит одновременно на Востоке – в районе Бахмута и Юге – на подступах к Крыму.



Согласно проводимому ISW мониторингу фортификаций и передвижений российских войск вероятные направления контратаки на Юге выглядят так:

переправа у Херсона – Армянск – Новоивановка – Витино.

Мелитополь – Медведевка – Маслово.

The Washington Post

сообщает, что фортификации длиной до километра россияне срочно сооружают на подступах к Крыму и в северной части полуострова. Работы проводят в рекордные сроки, используя “передовую советскую технику”.

The New York Times

пишет о массовом минирование полей. На южном направлении ВС РФ концентрирует и артиллерию.



Активность беспилотников в Крыму и Мелитополе, по данным

CNN

, в последние дни возросла максимально и достигла концентрации, которая была перед освобождением Херсона.



Представители Байдена заявили на секретных слушаниях в Конгрессе, что “Украине хватит военной мощи вернуть Крым”, сообщило

NBC News

. Корреспонденты Reuters побывали на подготовительном полигоне, где готовят штурмовые бригады их 40 000 новых рекрутов, которые будут задействованы в весенних боях.