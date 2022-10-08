Возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту
На Крымском мосту, где 8 октября прогремел взрыв, возобновили движение транспорта в 16:00.
Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", -, сказал он.
Аксенов призвал водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу.
"Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - добавил он.