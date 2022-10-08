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Возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту
08.10.2022 16:20 Алина Груднева

Возобновлено движение транспорта по Крымскому мосту

На Крымском мосту, где 8 октября прогремел взрыв, возобновили движение транспорта в 16:00.

 
Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. 
 
"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", -, сказал он.
 
Аксенов призвал водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу.
 
"Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - добавил он.

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