Возможны ракетные удары: сколько кораблей РФ угрожают Украине из Черного моря
В Черном море 12 российских кораблей и катеров маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и украинского оружия за мысом Тарханкут.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
"Наготове три ракетоносителя, среди которых один подводный, вооруженные частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук", - сказано в сообщении.
Украинцев предупредили, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными.