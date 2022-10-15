



Возможны ракетные удары: сколько кораблей РФ угрожают Украине из Черного моря

В Черном море 12 российских кораблей и катеров маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и украинского оружия за мысом Тарханкут.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

"Наготове три ракетоносителя, среди которых один подводный, вооруженные частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук", - сказано в сообщении.

Украинцев предупредили, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными.