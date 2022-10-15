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Возможны ракетные удары: сколько кораблей РФ угрожают Украине из Черного моря
15.10.2022 12:13 Алина Груднева

Возможны ракетные удары: сколько кораблей РФ угрожают Украине из Черного моря

В Черном море 12 российских кораблей и катеров маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и украинского оружия за мысом Тарханкут. 

 
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
 
"Наготове три ракетоносителя, среди которых один подводный, вооруженные частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук", - сказано в сообщении.
 
Украинцев предупредили, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными. 

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