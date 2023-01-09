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Возле Соледара пропали двое британских волонтеров
09.01.2023 17:03 Ольга Белозерова

Возле Соледара пропали двое британских волонтеров

Вблизи Соледара, за который точатся жестокие бои, пропали два волонтера из Великобритании. Украинская полиция объявила их в розыск.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на полицию.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции сообщили об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", - заявили в Национальной полиции Украины.

Как известно, 6 января, в восемь утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар. После этого связь с ними оборвалась. 

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