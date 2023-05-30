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Возле российской военной базы в Мелитополе прозвучал "хлопок"
30.05.2023 21:05 Раиса Вовк

Возле российской военной базы в Мелитополе прозвучал "хлопок"

Во временно оккупированном Мелитополе жители фиксируют черный дым возле захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя - в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу", - написал Федоров.

По его словам, оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли до неба. "Наверное рашистское ПВО наземное", - резюмировал Федоров.

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, звуки "хлопка" слышал весь город. 

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