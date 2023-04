В течение последних семи дней Россия активизировала свои танковые атаки вокруг города Марьинка Донецкой области, в 20 км к юго-западу от Донецка.



Как отмечается в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter, за Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она в значительной степени разрушена в результате артиллерийских перестрелок. Она контролирует подходы к Донецку и ключевую дорогу H15.



"Россия по-прежнему уделяет первоочередное внимание операциям в более широком секторе Донецка, включая районы Марьинки и Авдеевки, расходуя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды", – отмечают в Минобороны Британии.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2023.



