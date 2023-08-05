



Воздушная тревога в Украине: россияне запустили крылатые ракеты

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет.



В 18:11 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а затем и в Днепропетровской области.



Под угрозой ракетной опасности оказались также Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области.



Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.