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Воздушная тревога в Украине: россияне запустили крылатые ракеты
05.08.2023 18:28 Ирина Демьянова

Воздушная тревога в Украине: россияне запустили крылатые ракеты

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет.

В 18:11 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а затем и в Днепропетровской области.

Под угрозой ракетной опасности оказались также Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что группа крылатых ракет движется в направлении Кировоградской области.

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