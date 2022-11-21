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ВОЗ: Зимой миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома
21.11.2022 20:02 Раиса Вовк

ВОЗ: Зимой миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома

От двух до трех миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.

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