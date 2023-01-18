



Восемь мобилизованных сбежали из "зоны СВО" с оружием

Восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данному факту военными следователями Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело.



«235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко. Он является главным обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Следствие считает его организатором побега», — передает «Коммерсант». Согласно материалам дела, задержано еще семь военнослужащих.



Как утверждают обвиняемые, когда им сообщили, что 24 декабря отвезут на передовую, они приняли решение покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря, купив еду и гражданскую одежду, они добрались на такси до Липецка и, переночевав там, отправились на попутных автобусах в Подольск. В свое оправдание задержанные заявили, что боялись ехать на передовую неподготовленными, поэтому решили сбежать.



В декабре стало известно, что группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках и доехала на попутном транспорте до Подмосковья. Там мобилизованные сдались полиции и впоследствии были переданы военной прокуратуре.