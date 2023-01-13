



Воруженные силы опровергли заявление России о "захвате" Соледара

Российские войска не захватили Соледар, их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый изданию и таким образом опроверг заявления РФ.



Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.



Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте".



Отметим, ранее в ВСУ предупредили украинцев, враг специально разгоняет информационный шум на тему Соледара, ведь пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения.



Там объяснили, сейчас РФ бросила на Соледар боеспособные подразделения вагнеровцев, но украинская оборона достойно держится, несмотря на нашествие врага.



Однако, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои. Но она отметила, что наши бойцы в тяжелейших условиях держат оборону.