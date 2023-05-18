



Воронка диаметром 15 метров. Подробности взрыва ж/д в Крыму

Стали известны подробности взрыва на железной дороге в Крыму.



По данным канала, предполагается, что неизвестный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под железнодорожные пути около села Чистенькое рядом с Симферополем.



Взрыв произошел в начале состава. Уточняется, что в результате было повреждено 50 метров полотна, а диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.



Перед ЧП очевидцы заметили подозрительного мужчину, который осматривал пути. Предварительно, неизвестный скрылся в лесу. Эту информацию проверяют.



Свидетели взрыва рассказали, что звуки были слышны в соседних селах.



На данный момент движение приостановлено, пути проверяют сапёры. Ремонтные бригады приступили к восстановлению дороги. Задержаны 2 пассажирских состава, временно отменены электрички. Пострадавших нет.