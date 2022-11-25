



Волонтеры и журналисты подсчитали реальное число погибших российских военных

BBC, "Медиазона" и волонтеры подтвердили по открытым источникам, что по состоянию на 25 ноября на войне в Украине погибли 9311 российских военных.



Среди погибших - 326 мобилизованных, 290 из них погибли в Украине, еще 36 - на территории России, до отправки на фронт, пишет Медуза.



При этом реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, поскольку во многих сообщениях о погибших в Украине военнослужащих не указывается их статус. Больше всего подтвержденных потерь после девяти месяцев войны приходится на Краснодарский край (407 погибших), Бурятию (348 погибших) и Дагестан (345 погибших).



По подтвержденным данным, более 2500 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики.



Ранее в России заявили, что собираются зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все заново весной. Поэтому военное командование готово потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными к весне.



Также сообщалось, что расходы Российской Федерации за 9 месяцев полномасштабного вторжения и войны против Украины составляли около 82 миллиардов долларов, что составляет около четверти ее годового бюджета.