



Войска РФ усиливают позиции на Донбассе и других направлениях - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают тот факт, что российские войска пытаются усилить свои позиции на захваченных территориях после отступления из Херсона.



Так, по данным ISW, россияне начинают усиливать свои позиции в захваченных Луганской, Донецкой и Запорожской областях за счет личного состава, отступившего из Херсона, и мобилизованных.



Аналитики отмечают, что РФ привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, так как часть мобилизованных завершили обучение в Беларуси.



По мнению экспертов, российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области и удержания позиций обороны в Луганской области.