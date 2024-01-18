Войска РФ подбираются к Волновахе, строя новые укрепления – видео
Вновь зафиксировано движение военной техники российских войск в направлении Волновахи в Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Продолжается также строительство новых бетонных укреплений, что, вероятно, свидетельствует о подготовке к наступлению.
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По словам Андрющенко, фортификации по линии от Мариуполя до Волновахи практически завершены, причем основное защитное направление ориентировано с севера на юг. Новшество в укреплениях заключается в использовании полноценных бетонных секций, аналогичных однокомнатным квартирам, которые активно транспортируются через Мариуполь в сторону Волновахи.
"Проверили "ножками" – зарывают почти под ноль по линии блиндажей. Все относительно свежие. Поток подобных конструкций невелик, но существует. Кроме того, эта тенденция возникла ориентировочно с середины октября. К тому же не замечено. Сейчас просто фиксируем (на видео отдельно) отметили факт такой перевозки конструкций)", – рассказал советник мэра.
Военные колонны россиян едут в сторону Волновахи по трем направлениям одновременно:
- Новоазовск – Гранитное с Волноваха;
- Мариуполь – Волноваха;
- Запорожская область – Никольское – Волноваха.