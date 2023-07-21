



Войска РФ из артиллерии обстреляли поселок под Торецком: погибли дети

В пятницу, 21 июля, двое детей, брат и сестра, погибли и еще одна женщина получила ранения в результате обстрела российскими оккупантами поселка Дружба Торецкой громады Бахмутского района Донецкой области.



"Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу", - сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Глава ОВА также призвал родителей несовершеннолетних детей безотлагательно вывезти детей из опасной зоны.



"Дети не должны жить рядом с войной. За сохранность их жизни вы отвечаете в том числе перед законом", - подчеркнул глава обладминистрации.







Кроме того, число жертв в результате вражеского удара по Дому культуры в одном из населенных пунктов Черниговской области выросло до двух, из-под завалов достали тело еще одной женщины.



"Из-под завалов Дома культуры достали тело второй женщины", - сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.



