



Война в Украине: Пригожин объявил о выполнении задач ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Задачи операции, которые выполняла ЧВК "Вагнер" в украинском Бахмуте Донецкой области, полностью выполнены. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба.



По словам Пригожина, целью операции "Бахмутская мясорубка" было не взятие населенного пункта Бахмут, а "перемалывание подразделений ВСУ и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности".



"Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила", — отметил Пригожин, добавив, что российские силы контролируют 95% Артемовска, а оставшиеся 5% "никакой роли не играют".



5 мая Пригожин заявил, что 10 мая бойцы ЧВК "Вагнер" покинут Бахмут из-за "снарядного голода" и высоких личных потерь. Позднее он подтвердил готовность передать позиции в Бахмуте подразделениям чеченского спецназа "Ахмат" в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.