



Война в Украине: погибли 440 детей

В Украине с момента начала вторжения погибли 440 детей.

По данным Офиса генпрокурора, более 851 – были ранены.

"По состоянию на утро 27 ноября 2022 года более 1291 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - сказано в сообщении.

По официальной информации ювенальных прокуроров 440 детей погибли и более 851 получили ранения. Наиболее пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Днепропетровской – 33.