



Война в Украине: погибли 363 ребенка

В Украине с момента начала полномасштабной войны погибли 363 ребенка.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

​"По состоянию на утро, 20 августа, более 1081 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 363 ребенка погибли и более 718 получили ранения разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 377, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2328 учебных заведений, из которых 289 разрушены полностью.