



Война России против Украины унесла жизни не менее 497 детей

По данным ювенальных прокуроров, в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли по меньшей мере 497 детей - столько случаев гибели детей задокументировано по состоянию на утро вторника, 25 июля. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.



Речь идет только об официально зарегистрированных случаях, а на самом деле детей, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, гораздо больше.



"По состоянию на утро 25 июля 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 497 детей погибли и более 1077 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.



Сообщается, что за минувшие сутки, 24 июля, в результате вражеской атаки на город Константиновка Донецкой области погиб 10-летний мальчик и получили ранения четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет.



Кроме того, 24 июля во время обстрела россиянами села Песчаного Купянского района Харьковской области ранен 12-летний мальчик.





