Новости » События в Украине
Война России против Украины унесла жизни не менее 497 детей
25.07.2023 10:07 Раиса Вовк

Война России против Украины унесла жизни не менее 497 детей

По данным ювенальных прокуроров, в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли по меньшей мере 497 детей - столько случаев гибели детей задокументировано по состоянию на утро вторника, 25 июля. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Речь идет только об официально зарегистрированных случаях, а на самом деле детей, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, гораздо больше.

"По состоянию на утро 25 июля 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 497 детей погибли и более 1077 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за минувшие сутки, 24 июля, в результате вражеской атаки на город Константиновка Донецкой области погиб 10-летний мальчик и получили ранения четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Кроме того, 24 июля во время обстрела россиянами села Песчаного Купянского района Харьковской области ранен 12-летний мальчик.
 
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы